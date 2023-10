عقدة مانشستر سيتي تطارد أرسنال.. ماذا قال أرتيتا؟

طالب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، بإيقاف سلسلة الهزائم أمام مانشستر سيتي، قبل المباراة التي تجمعهما غدا الأحد على ملعب الإمارات.

أرسنال لم يحقق أي فوز أمام مانشستر سيتي، الفائز بالثلاثية، منذ عام 2015، وفي حال خسارته في مباراة الغد سيرتفع عدد هزائم أرسنال إلى 13 مباراة.

وأبرز أرتيتا أن فريقه استطاع أن يكسر سلسلة الهزائم أمام فرق أخرى، وطالب لاعبيه بفعل نفس الشئ أمام مانشستر سيتي.

Arsenal’s previous 12 #PL games against Manchester City:

◎ 12 games

◉ 12 defeats

Mikel Arteta says Arsenal will have to be at their best for 100 minutes to get anything from the match on Sunday. 😳 pic.twitter.com/a4aBp7UPLr

— Football Daily (@footballdaily) October 6, 2023