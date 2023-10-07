عقدة مانشستر سيتي تطارد أرسنال.. ماذا قال أرتيتا؟

طالب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، بإيقاف سلسلة الهزائم أمام مانشستر سيتي، قبل المباراة التي تجمعهما غدا الأحد على ملعب الإمارات.

أرسنال لم يحقق أي فوز أمام مانشستر سيتي، الفائز بالثلاثية، منذ عام 2015، وفي حال خسارته في مباراة الغد سيرتفع عدد هزائم أرسنال إلى 13 مباراة.

وأبرز أرتيتا أن فريقه استطاع أن يكسر سلسلة الهزائم أمام فرق أخرى، وطالب لاعبيه بفعل نفس الشئ أمام مانشستر سيتي.

Arsenal’s previous 12 #PL games against Manchester City: ◎ 12 games

◉ 12 defeats Mikel Arteta says Arsenal will have to be at their best for 100 minutes to get anything from the match on Sunday. 😳 pic.twitter.com/a4aBp7UPLr — Football Daily (@footballdaily) October 6, 2023

وقال أرتيتا :"عندما حضرت إلى هنا أعتقد أننا لم نفز في أولد ترافورد لـ18 عاما، و17 عاما في ستامفورد بريدج واستطعنا كسر سلسلة الهزائم، لذا دعونا نغير هذا الوضع ".

وأضاف :"قلقي الوحيد هو جودة المنافس وهذا لا شك فيه، وفي مباراة الأحد يجب أن نكون في أفضل حالاتنا لمدة 100 دقيقة. هذا ما يمكننا التحكم به ويجب أن نركز".

وأردف :" في مثل هذه المباريات الكبيرة، تحتاج للاعبين كبار لديهم موهبة يمكنهم الفوز بالمباراة. المواجهات الثنائية تكون كثيرة في اللعبة ويمكن أن تسير بطريقة أو بأخرى".