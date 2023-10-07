وفاة أربعة مسنين أثناء التنزه على أحد جبال شرقي اليابان

لقي أربعة من كبار السن حتفهم وهم رجلان وامرأتان، على جبل أساهي في مقاطعة توتشيجي بشرق اليابان، وعثرت الشرطة عليهم صباح اليوم، السبت.

ونجح فريق بحث في العثور على الأشخاص الأربعة، وأكد وفاتهم في مكان العثور عليهم.

جاء ذلك بعدما تلقت الشرطة اتصالًا مساء الجمعة، لإبلاغها أن أحد أفراد المجموعة غير قادر على الحركة بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.

وقالت الشرطة إن الأشخاص الأربعة، الذين يعتقد أن أعمارهم بين الستين والسبعين، قد ضلوا طريقهم على الأرجح على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1896 مترا في بلدة ناسو.

وذكرت الشرطة أنه بعد وقت قصير من اتصال الاستغاثة الأول، تلقت اتصالًا ثانيا لطلب خدمات الطوارئ من متنزه آخر قال إن عدة أشخاص سقطوا ولم يتمكنوا من التحرك.