استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين جراء ضربات جوية إسرائيلية عنيفة على غزة

أكد مسؤولون في وزارة الصحة مقتل عشرات الفلسطينيين جراء ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، مساء اليوم السبت.

وقال مدير مستشفى الشفاء بغزة: "استقبلنا أكثر من 1400جريح جراء القصف الإسرائيلي".

دعت الإمارات اليوم السبت إسرائيل والفلسطينيين إلى وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن دولة الإمارات "تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة".

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن الإمارات "تحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت إن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان امتلاك إسرائيل "كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وأضاف في بيان "ستعمل وزارة الدفاع خلال الأيام المقبلة على ضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب".