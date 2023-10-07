اليونيفيل: جنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل

أعلنت قوات اليونيفيل في بيان أنها تراقب عن كثب الأحداث الجارية في إسرائيل، وأكدت أن جنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل بهدف الحفاظ على الاستقرار والمساهمة في تجنب التصعيد.

وأشار البيان إلى أن قيادة البعثة الدولية في الجنوب على اتصال دائم مع الأطراف المعنية منذ بداية الأحداث، بهدف ضمان التنسيق الفعال وتجنب أي سوء فهم، وأكدت أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصاعد يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على السكان في تلك المنطقة.

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