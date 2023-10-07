البرازيل تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

أدانت البرازيل بشدة سلسلة التفجيرات والهجمات في إسرائيل، التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى. وأعربت وزارة الخارجية البرازيلية عن تعازيها لأسر الضحايا وأعربت عن تضامنها مع شعب إسرائيل.

وشددت البرازيل على أنه لا يوجد أي مبرر للجوء إلى العنف، ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد الوضع.

وأعلنت البرازيل دعمها لعقد اجتماع طارئ للمجلس الأمن، نظراً للتدهور الخطير في الوضع الأمني بين إسرائيل وفلسطين في هذا العام.

وأكدت البرازيل على التزامها بحل الدولتين وضرورة استئناف مفاوضات السلام لتحقيق السلام والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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