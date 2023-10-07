الهلال يضرب الأخدود بثلاثية ويعود لصدارة دوري روشن

عاد الهلال إلى صدارة جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد انتصاره على مضيفه الأخدود بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية" في الجولة التاسعة من المسابقة.

الهلال حصد 3 نقاط ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، ويعود إلى المركز الأول، بعد أن كان التعاون احتل الصدارة مؤقتًا برصيد 22 نقطة في وقت سابق.

أما الأخدود فبقي في المركز الأـ14 في الجدول، بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط.

ثلاثية الهلال أحرزها البرازيلي ميشاييل ديلجادو، والصربي سيرجي سافيتش (هدفان) في الدقائق 10، و71، و83 على الترتيب.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش هدفًا في الدقيقة 47، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.