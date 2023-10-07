وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع غير المسبوقة في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد، مشدداً على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وحث الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

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