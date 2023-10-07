نتنياهو: إسرائيل ستستخدم كل الوسائل والقوة لمهاجمة حماس في أي مكان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل والقوة لمهاجمة حماس في أي مكان. أكد أن الجيش الإسرائيلي يستعيد السيطرة على آخر المستوطنات التي دخلها المسلحون.

وقال نتنياهو: "ما حدث اليوم لم يسبق له مثيل في إسرائيل، وسننتقم لهذا اليوم الأسود". كما أكد أن حماس تتحمل المسؤولية عن سلامة كل رهينة لديها.

وتعهد بأن إسرائيل ستنتصر في حربها ضد حماس، لكنه أشار إلى أن الثمن سيكون باهظاً.

هذا جاء في كلمة متلفزة كانت الأولى منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في الساعات الأولى من صباح السبت.

أمر نتنياهو بدوره باستدعاء الجيش الاحتياط ووعد بأن حماس "ستدفع ثمناً لم تعرفه حتى الآن".

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