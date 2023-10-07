الاتحاد الآسيوي يوضح حقيقة إعادة مباراة الاتحاد وسباهان

أوضح الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي تتردد حول اتخاذ الاتحاد قرارًا بإعادة مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقال ويندسور جون، في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، "الاتحاد الآسيوي لا يعلم أي شيء عن الاتفاقيات التي تحدَّث عنها البعض خلال الأيام الماضية، وليس طرفًا فيها، إطلاقًا".

وأضاف أن لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي ستحسم قضية هذه المباراة قريبًا، مشددًا على أن اللجنة تسير خطوةً بخطوة، ولا تستعجل إعلان القرار المنتظر.

وحول موعد إعلان لجنة الانضباط في الاتحاد القاري قرارها النهائي، قال "أتمنى أن تُحسَم القضية قبل الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا" المحدَّد لها أن تنطلق 23 أكتوبر الجاري.

وكانت مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني أُلغيت يوم الإثنين الماضي بعدما رفض لاعبو "النمور" الدخول إلى أرض ملعب "نقش جهان" في مدينة أصفهان بسبب وجود مجسم مسيء.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي يومها "تم إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان بسبب ظروف غير متوقَّعة. نجدِّد التزامنا بتوفير السلامة للاعبي وأعضاء الأندية دائمًا، وسيتمُّ إحالة ملف المباراة إلى اللجان المختصَّة".