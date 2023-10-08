تقارير: السعودية تنظم كأس العالم 2034 بشكل مؤكد

كشفت تقارير صحفية أن بطولة كأس العالم 2034 تم تأكيد إقامتها في المملكة العربية السعودية، بعد أن قرر الفيفا منح نسخة 2030 لستة دول عبر ثلاث قارات منفصلة

وقالت مصادر قريبة من أروقة السلطة في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "إن إقامة كأس العالم في السعودية عام 2034 ليس أمرًا مرجحًا فحسب، بل إنها في الأساس صفقة محسومة".

وأضاف: "لقد تحدثت الأموال مرة أخرى، وسيحقق الحدث مليارات الدولارات من الأموال الجديدة للفيفا".

وفي خطوة مفاجئة يوم الأربعاء الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي ستستضيف واحدة من ثلاث مباريات افتتاحية في كأس العالم 2030، بعد 100 عام من استضافة أوروغواي للنسخة الأولى من كأس العالم.

وبعد ذلك ستتقاسم إسبانيا والبرتغال والمغرب المباريات الـ101 الأخرى من أصل 104 مباريات بمشاركة 48 فريقا.