واين روني يرحل عن تدريب دي سي يونايتد الأمريكي

أعلن نادي دي سي يونايتد اليوم الأحد رحيل مدربه الإنجليزي واين روني بعد تلاشي آمال الفريق في بلوغ الدور الفاصل للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وكان فوز دي سي يونايتد على نيويورك سيتي بمثابة الظهور الأخير لروني على مقعد المدير الفني للفريق الذي تولى تدريبه الصيف الماضي.

وقال واين روني في تصريحات صحفية: "لقد حان الوقت المناسب، لقد فعلت كل ما بوسعي لإيصال هذا النادي إلى التصفيات. إنه ليس شيئًا واحدًا حدث".

وعن خطوته المقبلة، أضاف روني: "ليس لدي أي شيء مرتب".

Wayne Rooney has left his role as D.C. United head coach after 15 months with the MLS club 🇺🇸👔 pic.twitter.com/jEELrfVZjr

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2023