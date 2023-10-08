واين روني يرحل عن تدريب دي سي يونايتد الأمريكي

أعلن نادي دي سي يونايتد اليوم الأحد رحيل مدربه الإنجليزي واين روني بعد تلاشي آمال الفريق في بلوغ الدور الفاصل للدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وكان فوز دي سي يونايتد على نيويورك سيتي بمثابة الظهور الأخير لروني على مقعد المدير الفني للفريق الذي تولى تدريبه الصيف الماضي.

وقال واين روني في تصريحات صحفية: "لقد حان الوقت المناسب، لقد فعلت كل ما بوسعي لإيصال هذا النادي إلى التصفيات. إنه ليس شيئًا واحدًا حدث".

وعن خطوته المقبلة، أضاف روني: "ليس لدي أي شيء مرتب".

Wayne Rooney has left his role as D.C. United head coach after 15 months with the MLS club 🇺🇸👔 pic.twitter.com/jEELrfVZjr — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2023

من جانبه، ذكر جاسون ليفين الرئيس التنفيذي لدي سي يونايتد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "لقد تحدثنا مع واين واتفقنا على أنه من الأفضل لنا إنهاء التعاقد في الوقت الراهن".

وأضاف "هذا القرار يفتح الباب أمام مديرنا العام القادم للحصول على الفرصة الكاملة لنقل فلسفة وهيكل جديدين إلى عملياتنا الرياضية".

وأشار "ممتنون لواين روني على كل ما قدمه لنادينا ولكرة القدم في عاصمة البلاد، أولا كلاعب في دي سي يونايتد وقائدا للفريق ومؤخرا كمدرب لنا، سيبقى جزءا مهمًا من عائلة دي سي يونايتد وصديقا عزيزا"

وفي 2018 انتقل روني إلى دي سي يونايتد ولعب لمدة 15 شهرا مع الفريق قبل أن يتولى تدريبه الصيف الماضي.