المملكة تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال في أفغانستان

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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وهزّ زلزال أمس السبت بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر، وأعقبته 8 هزّات ارتدادية قوية مناطق يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية فيما هرع السكان للنزول إلى الشوارع.

وأعلن مسؤولون أفغان اليوم الأحد عن حصيلة الزلزال الذي ضرب غرب البلاد السبت وصلت إلى أكثر من ألفي قتيل، فيما تستمر جهود الإغاثة والإنقاذ بحثا عن ناجين تحت الركام في قرى سوّيت بالأرض