“إنفاذ” تعلن عن مزاد مسار المشاعر بمكة المكرمة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة مزاد مسار المشاعر، لعرض 13 عقاراً في منطقة مكة المكرمة، وذلك يوم الأربعاء الـ 10 من شهر ربيع الثاني القادم الموافق 25 أكتوبر الجاري، وذلك في قاعة ليلتي بمدينة جدة، حيث يقيمه وكيل البيع القضائي شركة إتقان العقارية، وذلك انطلاقًا من دور المركز في تسريع عمليات التصفية لاستيفاء الحقوق.

ويعرض المزاد عددًا من الفرص العقارية النوعية بمواقع استثنائية في أبرز أحياء مكة المكرمة، تتضمن فندق تحت الإنشاء، وفيلا تبلغ مساحتها 864م، إلى جانب 11 أرضًا بمساحات مختلفة بحي العزيزية في مكة المكرمة.

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ودعا "إنفاذ" الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات عبر الرابط: infath.sa/auctions ، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو بالاتصال على هاتف مركز الاتصال الموحد.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.