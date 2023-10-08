الكشف عن حجم إصابة كريم بنزيما وموعد عودته

كشفت تقارير صحفية حجم الإصابة التي تعرض لها كريم بنزيما قائد الاتحاد حلال مباراة الأهلي في دوري روشن السعودي.

وكان كريم بنزيما تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من لقاء ديربي جدة أمام الأهلي يوم الجمعة الماضي، والذي انتهى بخسارة "العميد" 1-0 في ملعب الجوهرة المشعة.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن الإصابة التي تعرض بنزيما شُخّصت بأنها شدٌّ عضلي بسيط، حدث له بعد الجهد الذي بذله خلال الدقائق الـ 90 للمباراة.

وأضافت أن الإصابة غير مقلقة، وأن بنزيما سيخضع لبرنامج تأهيلي خلال فترة التوقف، التي تنطلق اليوم، تحت إشراف مدربه الشخصي خافيير أتالايا، للعودة بشكل أقوى قبل انطلاق الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

يذكر أن بنزيما (35 عاما) عاد من إصابة عضلة الفخذ التي تعرض لها الفترة الماضية، وشارك مع زملائه اللاعبين فقط في آخر تدريبين قبل مواجهة الديربي.