أمين مجلس التعاون يعرب عن بالغ الأسى لضحايا زلزال أفغانستان

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ الأسى والألم لحادث الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان، مما أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات جراء هذا الزلزال.

وقدم معاليه خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب أفغانستان الشقيق ولأهالي ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل المدمرة التي ضربت أفغانستان إلى أكثر من 2000 شخص، فيما تزال عمليات الإنقاذ جارية لرفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلازل التي وقعت، أمس السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومترا شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة، أعقبتهما 8 هزات ارتدادية.