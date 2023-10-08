هيئة البث الإسرائيلي: نتنياهو تخطى الحكومة والكابينت وصدق على بند الحرب

تخطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة الحكومة والكابينت، وصدق على بند الحرب اليوم الأحد، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية المباغتة إلى 600 شخص على الأقل وإصابة 2000 آخرين بعضهم بإصابات خطرة.

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وتتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي، بين فصائل فلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في مناطق غلاف قطاع غزة، حيث شنت الفصائل عملية "طوفان الأقصى" بينما رد الاحتلال بإطلاق عملية "السيوف الحديدية".

وتطارد القوات الإسرائيلية الأحد مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها وتواصل قصف قطاع غزة، فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من "حرب طويلة وصعبة"، بعدما خلّف القتال مع حركة حماس مئات القتلى من الجانبين.