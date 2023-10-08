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أمر سام بإنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية تمتد في ثلاث مناطق هي عسير وجازان ومكة المكرمة
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الأخبار المحلية
أمر سام بإنشاء محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية تمتد في ثلاث مناطق هي عسير وجازان ومكة المكرمة
8 أكتوبر 2023
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صحيفة الوئام الالكترونية
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