سفيرة إسرائيل في تركيا: من السابق لأوانه الحديث عن وساطة مع حماس

قالت إيريت ليليان سفيرة إسرائيل لدى تركيا اليوم الأحد إن من السابق لأوانه الحديث عن عروض وساطة بين إسرائيل وحركة (حماس)، مضيفة أن الهجمات تظهر أنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي وجود في تركيا أو في أي مكان آخر.

وشنت حماس أمس السبت هجوما على إسرائيل التي تعهدت "بانتقام ساحق" ردا على ذلك. واستشهد مئات الفلسطينيين والإسرائيليين فيما وصفتها إسرائيل بإنها حرب.

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وقالت ليليان في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن أولوية إسرائيل هي الرد على الهجوم. وجاء تصريح السفيرة الإسرائيلية بعد أن أعلنت تركيا أنها على اتصال بجميع الأطراف وعلى استعداد لوقف التصعيد.

وأردفت قولها "تأتي الوساطة في وقت مختلف. الآن نحن، للأسف، نحصي القتلى ونحاول معالجة الجرحى، ولا نعرف حتى عدد المواطنين المخطوفين.

وقالت: "نريد عودة جميع المخطوفين إلى ديارهم ونريد عودة الهدوء والسكينة إلى إسرائيل والمنطقة... بعد ذلك يمكننا الحديث عن وساطة ومن سيقومون بأدوار في هذه الوساطة".