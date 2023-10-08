المملكة تستضيف بطولة “ليف قولف” الجمعة القادمة

تستضيف المملكة العربية السعودية يوم الجمعة القادم، بطولة ليف قولف (LIV Golf) المقدمة من روشن، بمشاركة 48 لاعبًا من نخبة الأسماء العالمية في رياضة القولف، وذلك على ملاعب الرويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتُعد البطولة والتي تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، الحدث الثالث عشر ضمن رزنامة بطولات ليف قولف لهذا العام، حيث ستشهد تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل.

وستضم قائمة الأسماء المشاركة كلاً من الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي وقاد فريقه "سماش" للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف رابغ، والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022 والذي يعتلي حاليًا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية، والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنيه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.

وعبّر الأمريكي كيبكا عن حماسه وتطلعه للعودة إلى المملكة مرة أخرى قائلًا "كان الفوز الذي حققته في السعودية العام الماضي مهمًا جدًا، لذلك فإن العودة إلى هنا أمر خاص بالفعل" مشيراً إلى أن منافسة زميله في فريق "سماش" بيتر يولاين على اللقب حتى اللحظة الأخيرة، والفوز بلقب منافسات الأفراد والفرق، كانت لحظة غيرت مسار الأمور بالنسبة له ومنحته الزخم الكبير والثقة مع بداية الموسم الجديد.

وحظي كيبكا بعام مميز حتى الآن، حيث نجح في الفوز بلقب منافسات الأفراد في بطولة ليف قولف أورلاندو، وتلاه حصوله على مركز الوصافة في بطولة الماسترز، وبعدها تمكن من تحقيق لقبه الخامس في البطولات الكبرى بعد فوزه في بطولة PGA Championship، وشارك مؤخرًا في كأس رايدر.

ومن جهة أخرى يأمل مواطنه تالور جوتش لاعب فريق "رينج جوتس" في انتزاع صدارة ترتيب المنافسات الفردية التي ستحسم بنهاية بطولة ليف قولف جدة، حيث يحتلّ مركز الوصافة خلف الأسترالي كاميرون سميث. وسيسعى جوتش لتكرار الانتصارات التي حققها في 3 بطولات لليف قولف هذا العام (أديليد، وسنغافورة، والأندلس).

كما يشهد لقب المنافسات الفردية صراعًا شديدًا مع امتلاك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لفرصة الفوز مع تبقّي بطولتين، إذ يتصدر سميث الترتيب العام بمجموع 170 نقطة متقدمًا على الأمريكي تالور جوتش الذي يحتل مركز الوصافة بمجموع 162 نقطة أمام مواطنه الفائز بلقب بطولة ليف قولف شيكاغو مؤخرًا برايسون ديشامبو صاحب المركز الثالث بمجموع 146 نقطة. والأمريكي الآخر باتريك ريد الذي يتواجد في المركز الرابع بمجموع 121 نقطة.

وسيتمكن أفضل 24 لاعبًا من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم، في حين ينتقل أصحاب المراكز الأخيرة بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.

وستحصل الفرق المتصدرة بنهاية بطولة ليف قولف المقدمة من روشن على فرصة مميزة للفوز باللقب العام، من خلال عبورهم بشكل مباشر للمرحلة الثانية في بطولة ليف قولف ميامي – آخر بطولات رزنامة 2023 – والتي ستكون مخصصة للفرق فقط.

يُذكر أن مجريات بطولات دوري ليف قولف سيتم نقلها وبثها في أكثر من 180 منطقة ويشاهدها ما يتجاوز 380 مليون شخص حول العالم مباشرة على منصة ليف قولف بلس وعلى الحساب الرسمي للدوري على يوتيوب، بالإضافة إلى أكثر من 10 جهات إعلامية دولية.