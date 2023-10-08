وزير الخارجية الأمريكي: “طوفان الأقصى” أسوأ هجوم تشهده إسرائيل منذ 1973

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إسرائيل تشهد أسوأ هجوما منذ عام 1973، مشيرًا إلى أن "قتالًا شرسًا يدور الآن في غلاف غزة".

وأضاف في تصريحات لشبكة "CNN"، نقلتها قنوات إخبارية عربية، أن الهجوم على إسرائيل عمل إرهابي، لافتًا إلى أن إدارة بلاده تبحث في طلب تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل.

وأكمل: "ننظر بطلب تقديم الدعم لإسرائيل، ونركز على ضمان أن يكون لدى تل أبيب ما تحتاجه، وسنعلن قرارنا في وقت لاحق اليوم".

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ونوه أن هناك تقارير عن قتلى ومفقودين أمريكيين في الهجمات، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستعمل على التأكد من صحة ذلك.

وتابع: "لا أرى دليلا على وقوف إيران وراء أحدث هجوم في إسرائيل رغم وجود علاقات قديمة بين حماس وطهران"، موضحا أن أمريكا تبحث طلبات قدمتها إسرائيل وستصدر إعلانا بشأنها في وقت لاحق اليوم.