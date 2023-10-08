مودريتش يتلقى عرضًا جديدًا من الهلال

تلقى الكرواتي لوكا مودريتش، عرضًا جديدًا نادي الهلال، وذلك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن موقع "فرنش فوتبول ويكلي"، أن النجم الكرواتي قد يترك فريقه الإسباني ريال مدريد صوب السعودية مع فتح باب الانتقالات في الأول من يناير المقبل، وذلك لأن العرض هذه المرة لا يقاوم.

وقال الصحافي مانو تورنو في تقريره، إن العرض سيكون من نادي الهلال، ومدته عامان، مما قد يجعل مودريتش يحزم أمتعته تجاه الرياض.

وجمعت مفاوضات عديدة مسؤولي الهلال بمودريتش في الصيف الماضي، إلا أن اللاعب فضل البقاء في قلعة الفريق الملكي.

ومع دوران عجلة الموسم فقد النجم المخضرم فرصه في اللعب أساسياً في الريال لمصلحة الشاب الإنجليزي القادم حديثاً جود بلينغهام، فلم يبدأ سوى 3 مباريات ولم يلعب الـ90 دقيقة أبداً منذ بداية الموسم، كما لم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

يذكر أن مودريتش (38 عامًا) بدأ مسيرته الكروية في نادي دينامو زغرب الشهير بكرواتيا، قبل أن يصنع ربيعه في 4 مواسم ارتدى فيها قميص توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ومنه انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2012 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

ورفقة الفريق الملكي حقق مودريتش 23 لقباً، أهمها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الليغا الإسبانية.

ومع منتخب بلاده فقد قاد مودريتش منتخب كرواتيا لبرونزية كأس العالم 2018، وهي السنة ذاتها التي حقق فيها اللاعب جائزة الكرة الذهبية (بالون دوور) كأفضل لاعب بالعالم.