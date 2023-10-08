لاتسيو يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أتالانتا في الدوري الإيطالي

استعاد لاتسيو نغمة الانتصارات بعدما حقق فوزا مثيرا بنتيجة 3-2 على ضيفه أتالانتا، بملعب "الأولمبيكو" مساء اليوم الأحد، في الجولة الثامنة للمسابقة.

افتتح لاتسيو التسجيل مبكرا بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل شارل دي كيتيلاس، لاعب أتالانتا، هدفا عكسيا في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة، وأضاف فالانتين كاستيلانوس الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 11.

لكن أتالانتا سرعان ما استعاد اتزانه، بعدما أدرك التعادل، عقب تسجيله هدفين من خلال إيديرسون وسياد كولاسيناك في الدقيقتين 33 و63 على الترتيب.

وخطف لاتسيو النقاط الثلاث لمصلحته في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل لاعبه ماتياس فيتشينو الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد لاتسيو، الذي خسر 0-2 أمام مضيفه ميلان في المرحلة الماضية، إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

بينما توقف رصيد أتالانتا، الذي أخفق في تحقيق أي فوز للمباراة الثانية على التوالي، عند 13 نقطة في المركز السادس.

من جانبه، تقدم مونزا للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفضل فوزه على ضيفه ساليرنيتانا 3-صفر، في وقت سابق اليوم.

وتقدم أندريه كولباني بهدف لمونزا في الدقيقة التاسعة ثم أضاف صامويلي فيناتو الهدف الثاني في الدقيقة 18 قبل أن يختتم ماتيو بيسينا التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد مونزا إلى 12 نقطة في المركز السابع، فيما ظل ساليرنيتانا في المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط.