وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية مملكة السويد

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب السويدي سفيرة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر، ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب المدير العام بوزارة خارجية السويد ماغنوس هيلغرين، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة السويد بالرياض إريك سالمغرين فون شانتز، والمستشارة السياسية بوزارة خارجية السويد صوفيا وايدغرين.