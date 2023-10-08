أتلتيكو مدريد يضم ريال سوسيداد لقائمة ضحاياه في الدوري الإسباني

واصل أتلتيكو مدريد انتفاضته في الدوري الإسباني بفوزه المثير بنتيجة 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، في الجولة التاسعة بالمسابقة.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه السادس في الدوري الإسباني هذا الموسم والرابع على التوالي.

وبادر سامويل لينو بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 22، غير أن ميكيل أويارزابال أحرز هدف التعادل لسوسيداد في الدقيقة 73.

ومنح أنطوان جريزمان النقاط الثلاث لأتلتيكو، بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 19 نقطة في المركز الرابع، ومازال لديه مباراة مؤجلة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن جاره اللدود ريال مدريد (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد ريال سوسيداد، الذي نال خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات و3 تعادلات، عند 15 نقطة في المركز السادس.