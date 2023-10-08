مجلس الأمة الجزائري يدين “العدوان الصهيوني”

أعلن مجلس الأمة الجزائري متابعته بقلق بالغ تجدد "العدوان الغاشم للاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين" في قطاع غزة، مستنكرا "استمرار النفاق الدولي والكيل بمكيالين مع قضيتهم العادلة".

وأكد المجلس على صمود وتماسك ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة البطش الاستيطاني الصهيوني الممنهج، مشيراً إلى أن قطاع غزة أمسى مسرحاً لهوان دولي مخجل أمام غطرسة استعمارية متزايدة. ودعا المجلس الجماعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما طالب المجلس الهيئات الأممية بفرض احترام المواثيق الأممية ومبادئ القانون الدولي وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أجل وضع حد لاحتقار المحتل الصهيوني للشرعية الدولية. ودعا البرلمانيين في جميع أنحاء العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معه في دفاعه عن قضيته العادلة.

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