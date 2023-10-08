مستشار الرئيس الفلسطيني: المعابر مغلقة في وغزة ونحتاج للأدوية والمستلزمات الطبية

أكد المستشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على الحاجة الملحة في قطاع غزة للأدوية والمستلزمات الطبية، وأن جميع المعابر مغلقة باستثناء معبر رفح.

وأشار إلى أن محطات الكهرباء في القطاع متوقفة وتحتاج إلى الوقود، وأن هناك محطة واحدة فقط تعمل وتحتاج أيضاً للوقود.

وأضاف أن الرئيس أبو مازن يقود حراكاً دبلوماسياً لإنهاء العدوان، معتبراً ذلك الأمر أولوية حالية. وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو جذر مأساة المنطقة، وأن المقاومة والدفاع عن النفس حق مشروع وأنه لا يوجد احتلال بدون ثمن.

وأكد أن جهود السلطة الفلسطينية تتمثل في الحراك السياسي والدبلوماسي الدولي بقيادة الرئيس أبو مازن لوقف المأساة الحالية. وأشار إلى أهمية الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، مؤكداً أن الدم لن يولد إلا دماً وأن إرادة الشعب الفلسطيني لا يمكن كسرها.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، أوضح الهباش أن المعابر مغلقة وأن هناك حاجة ماسة للأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الوقود لمحطات الكهرباء. وأعرب عن أمله في أن تكون قرارات اجتماعات الجامعة العربية على المستوى الوزاري فعالة في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال.

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