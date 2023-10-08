5 أيام راحة للاعبي الهلال

منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، لاعبي فريقه راحة عن التدريبات لمدة 5 أيام، بسبب توقف منافسات دوري روشن للمحترفين، بسبب فترة الأجندة الدولية.

وأوضح الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أن الفريق يعاود تدريباته، الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة ضيفه الخليج لحساب الجولة الـ10 من المسابقة.

📄 18 دوليًا التحقوا بالمنتخبات..#الهلال.. راحة 5 أيام 💙 pic.twitter.com/YpbesXrqra — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 8, 2023

والتحق السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبين نيفيز، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه سيرجي سافيتش، والمغربي ياسين بونو، والبرازيلي نيمار جونيور، سداسي الفريق الأول، بمنتخبات بلدانهم.

كما انضم سلمان الفرج، وسالم الدوسري، وعبدالإله المالكي، وعلي البليهي، ومحمد العويس، وياسر الشهراني، وسعود عبدالحميد، وصالح الشهري، وعبدالله الحمدان، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، وحسان تمبكتي، إلى المنتخب السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة بعد انقضاء 9 جولات.