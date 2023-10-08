وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلق حملة لتسريع تسليح مواطنيه

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأحد، عن حملة لتسريع إجراءات منح رخص حمل السلاح للمواطنين الإسرائيليين، مع منح الأفضلية لعناصر سابقين في قوات الأمن الإسرائيلية، وذلك عقب المعارك الدائرة جنوب البلاد مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت وزارة الأمن القومي، في بيان صدر عنها، إن "الوزير إيتمار بن غفير أصدر توجيهات إلى شعبة ترخيص الأسلحة النارية بإطلاق حملة طوارئ من أجل السماح لأكبر عدد ممكن من المواطنين بالتسلح، وستدخل الخطة حيز التنفيذ خلال 24 ساعة".

وجاء في البيان أن "أي مواطن تتوفر فيه شروط حمل سلاح ناري خاص بهدف الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس له سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلاً من المقابلة الوجاهية، وسيحصل على تصريح بحمل سلاح ناري في غضون أسبوع".

إقرأ أيضًا:

مستشار الرئيس الفلسطيني: المعابر مغلقة في وغزة ونحتاج للأدوية والمستلزمات الطبية