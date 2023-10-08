العاهل الأردني والرئيس الإماراتي يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها

بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي اليوم مع محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين لضبط النفس.

وتطرق الاتصال، إلى الجهود المبذولة في التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين؛ لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.