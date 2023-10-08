فوز سهل لبايرن ميونيخ على فرايبورج

حقق بايرن ميونيخ فوزًا سهلًا على ضيفه فرايبورج بثلاثية نظيفة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وتقدم كينجسلي كومان لبايرن في الدقيقة 12، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 85 سجل كومان هدفه الثاني والثالث لبايرن ميونيخ.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى أقيمت ضمن نفس الجولة في وقت سابق من اليوم، حقق باير ليفركوزن فوزًا ثمينًا على ضيفه كولن بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم ليفركوزن عن طريق يوناس هوفمان في الدقيقة 22، قبل أن يضيف جيريمي فريمبونج الهدف الثاني في الدقيقة 32، وفي الدقيقة 67 سجل فيكتور بونيفاس الهدف الثالث لباير ليفركوزن.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن شتوتجارت ونقطتين عن دورتموند في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وتجمد رصيد كولن عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.