برنامج الأغذية العالمي يعرب عن قلقه من صعوبات الوصول إلى الغذاء في غزة

أعرب برنامج الأغذية العالمي عن "قلقه العميق" إزاء صعوبات الوصول إلى السلع الغذائية الأساسية في قطاع غزة.

وأوضح البرنامج ومقره روما في بيان، أن معظم المحال التجارية في المناطق المتضررة في فلسطين لديها مخزون من الغذاء يكفي شهراً، إلا أن هذا المخزون قد ينفد بسرعة مع إقبال الناس على شراء الغذاء خوفاً من طول أمد الصراع، مشيراً إلى أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يهدد بإتلاف الطعام.

وحث برنامج الأغذية العالمي على ضمان الوصول الإنساني الآمن وبدون عراقيل إلى المناطق المتضررة، داعياً كل الأطراف إلى الالتزام بمبادئ القانون الإنساني، واتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية الأرواح.

وقال البيان: إن التطورات الأخيرة في المنطقة تأتي بعد تقليص خطير في المساعدات لستين في المئة من المستفيدين من مساعدات البرنامج منذ يونيو الماضي بسبب تراجع تمويل عمليات البرنامج، مما ترك 150 ألف شخص فقط بحصص غذائية مقلصة.