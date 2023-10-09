جيش الاحتلال يقصف 500 هدفًا في غزة

تتواصل الغارات الجوية التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الاثنين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل أكثر من 750 شخص منذ بدء الهجوم، وبلوغ عدد المصابين 2150 شخصًا.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا يزال يشتبك مع عناصر حماس في "سبعة إلى ثمانية مواقع" في محيط غزة الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحافيين "ما زلنا نقاتل. ثمة ما بين سبعة الى ثمانية مواقع في محيط غزة".