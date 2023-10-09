حقيقة زيادة عدد أجانب دوري روشن في انتقالات الشتاء

كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم أندية دوري روشن للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الإثنين إلى أنه من المستبعد أن تعتمد رابطة دوري روشن قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية بدءًا من انتقالات يناير.

وأضافت الصحيفة أن الرابطة طلبت من الأندية تقديم مقترحاتها بشأن العدد المناسب للاعبين المحترفين في القائمة، لتطبيقها في المواسم المقبلة.

وأرسل كارلو نهرا، الرئيس التنفيذي للعمليات في رابطة دوري روشن، خطابًا إلى الأندية، طالب فيه بتحديد العدد المناسب للاعبين المحترفين، مع ذكر الأسباب، على أن تتلقى الرابطة الرد في موعد أقصاه غدًا الثلاثاء.

وكانت تقارير صحفية كشفت الأسبوع الماضي أن اجتماعًا عُقد لمناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم أندية دوري روشن السعودي من 8 لاعبين إلى 10.

وضم الاجتماع كل من ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراهيم القاسم، الأمين العام، وسعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وناصر لارجيت، المدير الفني، وممثل من لجنة المسابقات.