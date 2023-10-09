استشهاد 4 فلسطينيين في الضفة برصاص الاحتلال الإسرائيلي

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات قلنديا مساء أمس إلى 4 بعد استشهاد فتى يدعى آدم الجولاني يبلغ من العمر 16 عامًا متأثرًا بإصابته بمجمع فلسطين الطبي.

وتتواصل الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المناطق في الضفة الغربية ودارت مواجهات عنيفة أدت لمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن جرافة فلسطينية اخترقت حاجزاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين في مدينة الخليل وحاولت دهس جنود، وتم إطلاق النار على سائق الجرافة وتحييده.

هذا وتتواصل الغارات الجوية التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الاثنين.