سفارة المملكة لدى أستراليا تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر نظرًا للأحوال الجوية

دعت سفارة المملكة لدى أستراليا، جميع المواطنين، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة المقبلة وذلك نظراً للأحوال الجوية في فصل الصيف بأستراليا، والمرتبطة عادة بظروف مناخية مثل حرائق الغابات.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "نظراً للأحوال الجوية في فصل الصيف في أستراليا والمرتبطة عادة بظروف مناخية مثل حرائق الغابات. تأمل السفارة من جميع المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المختصة. وفي الحالات الطارئة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ 0432257277"