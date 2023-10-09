ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 436 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في يومه الثالث إلى 436 شهيداً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين، أن 23 فلسطينياً استشهدوا اليوم، في قصف بنايات سكنية، مأهولة بالسكان، من بينهم أطفال ونساء، لترتفع بذلك حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 436 شهيداً، بينهم 91 طفلاً، و61 امرأة، وإصابة 2271 آخرين.

اقرأ أيضًا: جيش الاحتلال يقصف 500 هدفًا في غزة

من جانبها، أوضحت مصادر فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي المتواصل استهدف بنايات سكنية وأبراج ومساجد، مخلفاً دماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين، والبنية التحتية للقطاع.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن نحو 123 ألفاً من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء المواجهات بين حماس وإسرائيل.

هذا وتتواصل الغارات الجوية التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الاثنين.