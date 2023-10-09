المملكة تطلق آلية رائدة لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري

فعلت أعلنت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، اليوم الاثنين، آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م، المقام حاليًا في الرياض.

وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للمملكة بالمنطقة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، وذلك تحقيقًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في رؤية السعودية 2030 بهذا المجال.

أطلق سمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم، آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري بالمملكة؛ دعمًا لتحقيق إسهامات المملكة المحددة وطنيًا وتمهيد الطريق للحياد الصفري بحلول 2060 من خلال تمكين أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها.

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ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري اليوم، تطبيقًا لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، خلال مبادرة السعودية الخضراء على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022م، ما يعكس جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي.

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وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل المملكة، حيث تعد حافزًا لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها؛ لتحقيق مستهدف المملكة الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060م.

وقال الآمين العام في اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عبدالله السرحان: "نفخر بدعم طموحات المملكة المتعلقة بالمناخ من خلال إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، حيث ستمكّن هذه الآلية الجهات في جميع أنحاء المملكة من تحقيق أهدافها والحصول على شهادات لخفض الانبعاثات وإزالتها، مما يسهم في تعزيز الجهود لبناء مستقبل مستدام ومنخفض الانبعاثات".

تعدّ آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري نقطة تحول لـلجهات التي تهدف إلى خفض وإزالة انبعاثاتها، والتي من خلالها نرسم مستقبل إدارة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ تسريعًا لوتيرة التقدم نحو #الاستدامة. زوروا موقعنا للمزيد من المعلوماتhttps://t.co/dFLcxAYXbj pic.twitter.com/HCFXmDkBMB — اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (@CDMDNA_KSA) October 9, 2023

ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملًا ومتكاملًا، ويتيح للجهات داخل المملكة الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات. وتماشيًا مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات المملكة المحددة وطنيًا، وتوفر فرصًا مالية عديدة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية.