لاعب برشلونة يدخل تاريخ الدوري الإسباني

دخل لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب تاريخ الدوري الإسباني "لا ليجا"، بعدما بات أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المسابقة.

وأحرز يامال هدفًا لبرشلونة في مرمى غرناطة في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن الجولة التاسعة من نسخة الموسم الجاري.

وجاء هدف يامال بعمر 16 عامًا و87 يومًا، ليصبح، حسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ المسابقة.

وتفوق لاعب برشلونة على فابريس أولينجا، لاعب مالاجا، صاحب الرقم القياسي سابقًا، الذي سجل وعمره 16 عامًا و98 يومًا عام 2012.

لكن ليلة يامال لم تكن سعيدة رغم الإنجاز التاريخي، فبرشلونة فشل في تحقيق الفوز على غرناطة، وتعادل بهدفين لمثلهما بعد أن كان الفريق الكتالوني متأخرًا بثنائية نظيفة.

ويعتبر يامال أيضًا أصغر من صنع هدفًا لبرشلونة في الليجا، كما يعد أصغر من شارك وسجل بقميص منتخب إسبانيا في مباراة دولية.