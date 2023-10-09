جيش الاحتلال يجند 300 ألف جنديًا احتياطيًا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تجنيد نحو 300 ألف جندي احتياطي، بعد العملية العسكرية المباغتة التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس "طوفان الأقصى".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة سيبقى تحت الحصار ومن دون كهرباء، زاعمًا أنه استعاد مدن غلاف غزة.

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هذا وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة في يومه الثالث إلى 436 شهيداً.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن نحو 123 ألفاً من سكان غزة نزحوا من منازلهم منذ بدء المواجهات بين حماس وإسرائيل.

هذا وتتواصل الغارات الجوية التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الاثنين.