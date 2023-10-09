الكشف عن مصير احتجاج الأخدود ضد الهلال

كشفت تقارير صحفية عن مصير الاحتجاج الذي تقدم به الأخدود ضد الهلال بعد مشاركة المدافع علي البليهي في مباراة الفريقين التي أقيمت في دوري روشن للمحترفين.

وحقق الهلال فوزًا سهلًا على الأخدود بنتيجة 3-0 مساء أول أمس السبت ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وشارك البليهي، صاحب الـ33 عامًا، في المباراة كاملة، وحافظ على نظافة شباك فريقه.

لكن الأخدود قدم احتجاجًا للجنة الأخلاق والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة البليهي، هو موقوف، حيث زعم النادي أن المدافع تلقى 4 بطاقات صفراء، وبالتالي ليس من حقه المشاركة.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن لجنة الأخلاق والانضباط تتجه لرفض الاحتجاج الذي تقدم به الأخدود، حيث تحصل اللاعب الدولي على 3 بطاقات صفراء فقط، وبالتالي من حقه المشاركة بشكل طبيعي.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت"، تلقى البليهي 3 بطاقات صفراء، أمام كل من أبها في الجولة الأولى، والاتحاد في الجولة الخامسة، والشباب في الجولة الثامنة.