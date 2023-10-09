ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 510 شهداء

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 510 شهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين، أن 510 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وصحفيون ومسعفون، قضوا في الغارات الإسرائيلية العنيفة على القطاع، كما أصيب 2751 شخصًا بجروح مختلفة.

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من جانبها، أوضحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أن عشرات آلاف الفلسطينيين نزحوا لمدارسها، مع اشتداد عمليات القصف المدفعي والجوي على قطاع غزة.