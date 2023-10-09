“الوطنية للإسكان” تتيح التسجيل في 3 مشاريع جديدة بضاحية الفرسان بالرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC، اليوم الاثنين، عن فتح الباب للتسجيل على 3 مشاريع سكنية جديدة في ضاحية الفرسان شمال مدينة الرياض، وذلك تباعًا لسلسلة الإطلاقات التي تمت في شهر سبتمبر، بهدف توفير خيارات سكنية نوعية وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

على مساحة 370 ألف متر

وذكر الشركة الوطنية للإسكان، أن المشاريع الجديدة التي أتاحت التسجيل عليها اليوم الاثنين، تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 370 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 1400 وحدة سكنية بتصاميم عصرية ذات جودة عالية ومساحات متنوعة تلبي كافة الاحتياجات، ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وفق أعلى معايير الجودة.

مساحات خضرات تتجاوز الـ 6 مليون متر

وأشارت إلى أن ضاحية الفرسان تتميز بإحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا، ومراكز تجارية ومسطحات بمساحات خضراء تتجاوز 6 مليون م 2 لتساهم في أنسنة المدن وخلق مجتمعات حيوية توفّر كافة الاحتياجات وتضمن الوصول السهل والسريع للخدمات والمرافق عبر مسارات آمنة للمشاة والدراجات.

وتضم الضاحية كل ما يساهم في تمكين الأسرة من العيش بمكانٍ متكامل من مستشفيات ومراكز صحية ومراكز تجارية وترفيهية ورياضية ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى المساجد والمدارس التعليمية، لتقدم أسلوب حياة صحي وحيوي يليق بتطلعات الأسرة السعودية ويحقق لهم الرفاهية والعيش الرغيد.

وأتاحت الشركة رابط للتسجيل https://nhc.sa/ar/alfursan

يشار إلى أن الوطنية للإسكان تعمل على تطوير ضاحية الفرسان بمساحة إجمالية تتخطى 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، وذلك في إطار عملها على استحداث ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة وتساهم في زيادة المعروض العقاري بالرياض بخيارات سكنية متنوعة، كما تحرص على تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.