مانشيني يؤكد صعوبة مباراتي نيجيريا ومالي

شدد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، على صعوبة مباراتي نيجيريا ومالي الوديتين، اللتين يستعد الأخضر لخوضهما في فترة التوقف الدولي أكتوبر الجاري.

واتجه مانشيني إلى المدرسة الأفريقية لاختبار قوة المنتخب السعودي، حيث يلتقي نظيره النيجيري يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه منتخب مالي يوم 17 أكتوبر الجاري في معسكر بالبرتغال.

وقال مانشيني، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" على قناة "السعودية"، إنه يرى صعوبة في مباراتي نيجيريا ومالي، مضيفًا "المنتخبان يتمتعان بالقوة".

وأوضح المدرب الإيطالي المخضرم "بالنسبة لنا المهم هو التطور من مباراة لأخرى، وأعتقد أنه أمر مهم أن تلعب أمام منتخبات قوية".

ويسعى مانشيني لتحقيق نتيجة جيدة في المواجهتين الأفريقيتين، حيث مازال الأخضر يبحث عن انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الإيطالي.

وتولى مانشيني مهمة قيادة المنتخب السعودي في أغسطس المقبل، ولعب مباراتين ضد كوستاريكا وكوريا الجنوبية في توقف سبتمبر الماضي، لكنه خسرهما.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر، يناير المقبل.

وكان مانشيني أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت قائمة مكونة من 31 لاعبًا، لخوض معسكر البرتغال.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران.