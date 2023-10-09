الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 800 شخص

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة خسائره البشرية إلى 800 قتيل وأكثر من 2400 جريح، ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس صباح السبت الماضي.

فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 510 شهداء.

اقرا أيضًا: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 510 شهداء

وتتواصل الغارات الجوية التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف "أكثر من 500 هدف" لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال ليل الأحد الاثنين.