النصر والهلال يتقاسمان صدارة قائمة هجومية في دوري روشن

يتقاسم النصر والهلال صدارة قائمة هجومية بعد نهاية الجولة التاسعة من الموسم الجاري لدوري روشن للمحترفين.

ويعتبر النصر والهلال هما أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بعد الجولة التاسعة من المسابقة، إذ سجل كل فريق منهما 26 هدفًا، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة.

ورغم أن قطبي الرياض متساويان في عدد الأهداف المسجلة، إلا أن الهلال يتصدر جدول ترتيب النقاط في دوري روشن حتى الآن برصيد 23 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث بـ19 نقطة.

ويأتي الفتح في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف، حيث أحرز 22 هدفًا، بمعدل 2.4 هدف في كل مباراة.

وسجل الفتح 5 أهداف دفعة واحدة في مباراة الأهلي (5-1) ضمن الجولة الخامسة، في واحدة من أكبر مفاجآت الموسم حتى الآن، كما فاز بالنتيجة ذاتها على حساب الوحدة في الجولة الثامنة.

ورغم غزارته التهديفية، إلا أن الفتح يأتي في المركز السادس بجدول ترتيب النقاط برصيد 17 هدفًا.

وفي المركز الرابع بقائمة الأكثر تهديفًا، يأتي التعاون برصيد 19 هدفًا، يليه الاتحاد بـ18 هدفًا.

ويحتل التعاون المركز الثاني في جدول ترتيب النقاط، برصيد 22 نقطة، خلف المتصدر الهلال بفارق نقطة وحيدة.

أما الاتحاد، حامل اللقب، فتراجع إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن النصر، الثالث، وذلك بعد خسارة الديربي على يد الأهلي.

أكثر أندية دوري روشن تسجيلًا للأهداف بعد الجولة التاسعة

- النصر.. 26 هدفًا

بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة

- الهلال.. 26 هدفًا

بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة

- الفتح.. 22 هدفًا

بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة

- التعاون.. 19 هدفًا

بمعدل 2.1 هدف في المباراة الواحدة

- الاتحاد.. 18 هدفًا

بمعدل هدفين في المباراة الواحدة