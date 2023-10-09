لافروف: مستعدون لإجلاء مواطنينا الراغبين في الرحيل عن إسرائيل

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين استعداد روسيا لمساعدة العديد من مواطنيها المتواجدين في إسرائيل على الخروج منها.

وقال الوزير الروسي في مؤتمر صحفي أعقب محادثاته مع أمين جامعة الدول العربية السيد أحمد أبوالغيط "يعيش عدد كبير من مواطنينا في إسرائيل. ونحن قلقون بشأن مصيرهم في الوضع الحالي ونبذل قصارى جهدنا لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص بينهم يحتاجون إلى المساعدة. وسنكون على استعداد لإجلاء أولئك الذين يرغبون في الرحيل من إسرائيل إلى روسيا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كان لافروف قد صرح في وقت سابق من اليوم بضرورة وقف إطلاق النار من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين قبل حل القضايا الأخرى. موضحًا: "فيما يتعلق بجهود الوساطة، أولا وقبل كل شيء، يتعين على الجانبين وقف إطلاق النار. وجميع القضايا الأخرى يمكن حلها في بيئة طبيعية غير عسكرية".