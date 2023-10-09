إحباط محاولة تهريب 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إقرأ أيضًا: حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 30 ألف قرص مخدر

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

إقرأ أيضًا:

المديرية العامة لحرس الحدود تحتفل باليوم الوطني الـ (93) للمملكة

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 121 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر