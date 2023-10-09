الرئيس المصري يبحث هاتفيًا مع نظيره القبرصي جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، تناول الجهود الجارية لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة، مشيرًا إلى مواصلة مصر لاتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد المتبادل.

وتوافق الرئيسان على أهمية تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار ضبط النفس، والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد.