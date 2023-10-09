حماس تهدد بإعدام أسير إسرائيلي مقابل أي قصف جديد على غزة دون إنذار

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الاثنين أنه سيبدأ في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار.

في تسجيل صوتي جديد، قال الناطق باسم "كتائب القسام" (الجناح العسكرية لحركة "حماس") إن "العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها".

وأضاف "تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في قطاع غزة من إجرام صهيوني فاشي. وقررنا أن نضع حداً للإجرام الصهيوني الفاشي ضد أبناء شعبنا. كل استهداف لشعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهينة من المدنيين. نحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".