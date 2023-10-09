لامين يامال ينضم لقائمة المصابين في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الاثنين أن نجمه الصاعد لامين يامال يعاني من إصابة في الفخذ.

لكن برشلونة أكد أن الإصابة لن تحرم نجمه الشاب من الانضمام إلى منتخب إسبانيا خلال المواجهتين أمام اسكتلندا الخميس المقبل، وأمام النرويج الأحد المقبل في تصفيات يورو 2024، بشرط تجاوزه التقييم الطبي الذي سيخضع له من قبل الجهاز الطبي لمنتخب بلاده.

وكان يامال /16 عاما/ أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لصالح منتخب إسبانيا، بعد أن هز شباك جورجيا الشهر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم تأكد غياب جول كوندي مدافع برشلونة عن منتخب فرنسا خلال المواجهة أمام هولندا في تصفيات يورو 2024 بجانب المواجهة الودية أمام اسكتلندا، بداعي الإصابة.

ويعاني كوندي من إصابة في أربطة الركبة تعرض لها خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام غرناطة أمس الأحد.

وتضم قائمة المصابين في برشلونة كل من بيدري وفرانكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.